Ferragosto, crollo anche nei ristoranti a causa dell’inflazione

ll crollo delle prenotazioni per ferragosto in città colpisce, insieme agli alberghi, anche la ristorazione. E mai come quest’anno gli addetti ai lavori, dopo settimane che hanno fatto registrare il boom di presenze, sono alle prese con le disdette dell’ultimo minuto, ma soprattutto con le tante persone che prenotano, ma poi non si presentano.

Secondo Fipe Confcommercio che stima per la settimana di ferragosto un calo del 30 per cento rispetto allo scorso anno, la causa è da ricondurre al caro prezzi. Ma si esprime anche rammarico dopo la classifica pubblicata nei giorni scorsi da Assoutenti sul caro alberghi e che piazza la provincia tra le prime dieci in italia. La categoria teme un effetto a catena su tutto il comparto turistico.