Bloccato dalla Polizia di Stato di Viareggio un 47enne algerino che rubava sulle auto in sosta.

Nella mattinata del 7 settembre u.s., personale della Squadra Volanti del Commissariato di Viareggio, a seguito di mirati servizi volti alla repressione dei reati, in particolare furti sulle auto in sosta, ha indagato in stato di libertà un 47enne algerino, pregiudicato, poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuato su due autovetture in sosta – nel centro città.

La refurtiva, in particolare occhiali da sole, varie monete ed altri oggetti, è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari.

Inoltre, da ulteriore controllo effettuato nel luogo di dimora di M.S. è stato anche rinvenuto un paio di scarpe di marca prestigiosa, del quale non ha saputo indicarne la provenienza, motivo per il quale lo stesso è stato anche indagato per il reato di ricettazione.