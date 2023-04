Fermata la donna accusata dell’attentato al blogger Tatarsky

Un fermo immagine da una telecamera di sorveglianza mostra una donna – che secondo gli inquirenti sarebbe Darya Trepova – portare la scatola con la statuetta (neppure troppo piccola!) esplosiva nel caffè dove si trovava il blogger.

I servizi di sicurezza russi hanno fermato Darya Trepova.

La donna, di 26 anni, è accusata di avere compiuto l’attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky.

Lo riferiscono i media russi.

“Agenti del Comitato investigativo, in collaborazione con i servizi operativi, hanno fermato Darya Trepova, sospettata di essere coinvolta nell’esplosione al caffè di San Pietroburgo”, fa sapere sul suo canale Telegram il Comitato investigativo, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Il bilancio delle persone ferite nell’esplosione è salito a 32, di cui 10 in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Salute russo citato da Ria Novosti. “La condizione di dieci vittime è valutata grave, 16 in uno stato di moderata gravità, di cui una ragazza di 30 anni, cinque persone sono in condizioni soddisfacenti”, afferma una nota del ministero.

L’assassinio del blogger militare ultranazionalista russo Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky, in un bar di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, a San Pietroburgo potrebbe rivelare ulteriori fratture all’interno del Cremlino e della sua cerchia ristretta. Lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war). Gli analisti dell’Isw definiscono ‘strana’ la dichiarazione di Prigozhin il quale ha detto che non avrebbe “incolpato il regime di Kiev” per la morte di Fomin e di Daria Dugina (assassinata in Agosto) indicando come responsabile un gruppo di radicali russi.

Gli obbiettivi, è però da sottolineare, sono in entrambe i casi, tra i più assertori convinti di un’azione ancora più forte e radicale di quella intrapresa sinora dalla Russia.

Nel video in questione, si nota Trepova che si dirige verso il caffè portando con sé una scatola contenente una statuetta che avrebbe contenuto 450 g di TNT. L’esplosione ha coinvolto 32 persone, ferendole, e Vladen Tatarsky: il 40enne, convinto sostenitore di Putin e della sua invasione dell’Ucraina, stava parlando a un evento politico presso il caffè Street Food No 1 quando la bomba è esplosa accanto a lui, uccidendo il propagandista e ferendo altre 32 persone.

In risposta, gli investigatori russi hanno inserito oggi Trepova nella lista dei ricercati russi con il sospetto di aver ucciso Tatarsky dopo essere fuggita dalla scena del crimine.

Ma la trama si è ulteriormente infittita dopo che gli investigatori russi hanno dichiarato di aver identificato una seconda donna sospettata, Maria Yaran, 40 anni, come coinvolta nell’esplosione. Secondo quanto riferito, la donna è ricoverata in ospedale a San Pietroburgo in seguito all’attentato.

Le immagini dall’interno del caffè sembrano mostrare Trepova che consegna a Tatarsky un suo autobus prima che lei inizi a tornare al suo posto.Tatarsky l’ha fermata e le ha chiesto di sedersi accanto a lui”, ha dichiarato un testimone, aggiungendo che la donna ha detto di essere timida e di non volersi sedere troppo vicino. Trepova e il suo fidanzato, Dmitry Rylov, anch’egli ventenne e membro del cosiddetto Esercito di liberazione russo, erano già stati arrestati in passato durante manifestazioni contro la guerra in Russia.

Trepova aveva un biglietto per un volo dall’aeroporto Pulkova di San Pietroburgo ieri sera, dopo l’esplosione, ma non si è presentata, riferisce Izvestia. La direzione del volo non è stata comunicata, ma si è ipotizzato che volesse raggiungere la Georgia attraverso la Turchia.

Gli investigatori hanno perquisito l’appartamento di Trepova, ma la donna non è stata trovata, mentre la madre sarebbe stata prelevata dall’abitazione e portata in una stazione di polizia.