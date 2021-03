FERITO ALLA TESTA DA UN RAMO – CON PEGASO A CISANELLO

colpito alla testa da un ramo E’ in condizioni serie un uomo di 43 anni rimasto ferito nell’incidente avvenuto intorno alle 15,00 in via Banchieri nel comune ci capannori .

subito allertato il 118 ,

arrivato con automedica e ambulanza. i sanitari richiedevano l’intervento di pegaso, con il quale trasportavano il ferito in codice rosso a cisanello