Ferite gravemente due bambine in un campeggio a Marina di Massa, muore la piu’ piccola

Aggiornamento: Purtroppo la bambina piu’ piccola non è sopravvissuta all’incidente per le gravi ferite riportate mentre la sorella piu’ grande si trova in terapia intensiva.

Con il maltempo abbattutosi sulla Costa Tirrenica, si registra un grave incidente accaduto in un campeggio, a Marina di Massa, dove la caduta di un albero su una tenda ha ferito gravemente due bambine, una di 2 anni e mezzo e l’altra di 10, e un adulto. Sul posto sono immediatamente giunte auto mediche, ambulanze e Pegaso che però, a causa del forte vento, non è riuscito nell’intervento.