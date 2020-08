Fellini Metafisico A Villa Bertelli la presentazione del libro,

In occasione dei 100 anni di Federico Fellini e Alberto Sordi, il Premio Internazionale Apoxiomeno, martedì 18 agosto alle 18.30 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, presenta il libro “Fellini Metafisico” di Monica Vincenzi e Luigi Casa per Armando Editore. Ospite il progf. Ugo Di Tullio. Moderatore Orazio Anania, ideatore e presidente del Premio Apoxiomeno. Un evento, che va ad affiancarsi alla mostra Alberto Sordi fuori dal set, attualmente in esposizione al secondo piano della Villa. Il saggio è dedicato al regista e alla moglie e collaboratrice Giulietta Masina ed evidenzia l’aspetto metafisico della cinematografia felliniana, sottolineandone gli elementi simbolici di forte caratterizzazione. Gli autori, la pedagogista Vincenzi e lo scrittore Casa, usano l’interpretazione junghiana per spiegare la geniale produttività felliniana. Diviso in capitoli, che trattano i film in ordine cronologico, dall’esordio del regista romagnolo, all’ultima produzione La voce della luna. Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso libero