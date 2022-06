FEDERAZIONE CARTA GRAFICA OGGI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DI ASSOBIOPLASTICHE:

FEDERAZIONE CARTA GRAFICA OGGI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DI ASSOBIOPLASTICHE:

riutilizzo e riciclo sono soluzioni complementari per raggiungere la circolarità degli imballaggi in carta.

15 giugno 2022 – 15 giugno 2022 – Massimo Medugno DG di Federazione Carta Grafica è

intervenuto oggi all’Assemblea Generale di Assobioplastiche, a Roma, sul

tema della revisione UE della direttiva sugli imballaggi prevista

nell’autunno 2022.

“La carta proviene da materia prima rinnovabile o da carta da riciclare ed è

un prodotto effettivamente riciclato: negli imballaggi il tasso di riciclo è

di oltre l’85%, obiettivo UE al 2030 raggiunto con anticipo. Secondo quanto

calcolato, sulla base dei dati Eurostat, il riciclo degli imballaggi in carta

è in media di 5.5 volte, mentre, secondo alcuni recenti studi, per particolari

tipologie d’imballaggio, si può arrivare fino a 25 cicli. Al termine del suo

utilizzo la carta ha anche il vantaggio di essere compostabile e

biodegradabile” afferma oggi Medugno nell’introdurre il tema dell’imballaggio in

carta.



“Riutilizzo e riciclo sono già soluzioni complementari per migliorare la

circolarità degli imballaggi e gli obiettivi UE di economia circolare”

prosegue Medugno “proporre di introdurre obiettivi di riutilizzo obbligatori

significa utilizzare lo stesso strumento su territori e filiere

necessariamente diverse” spiega Medugno.



“La definizione di imballaggio riciclabile, contenuta nella revisione della

direttiva, deve essere integrata da definizioni specifiche del materiale. Un

eventuale contenuto di riciclato obbligatorio non è lo strumento appropriato

per regolamentare il funzionamento del mercato delle materie prime seconde,

come quello della carta da riciclare, che è già esistente. La raccolta

differenziata, sempre più di qualità, rimane fondamentale per aumentare

ulteriormente i tassi di riciclo e l’assorbimento da parte della filiera,

oltre all’adeguamento degli standard di prodotto. In linea con gli obiettivi

di economia circolare dell’Unione Europea, gli standard di riciclo, in caso di

esportazione extra UE, devono essere coerenti con quelli europei” aggiunge

Medugno.



“In Italia, la produzione di carta per imballaggi, nel 2021, è aumentata

del 14,7%: 5,5 milioni di tonnellate di cui il 60% circa destinato al

packaging agro-alimentare. Ma la collaborazione tra filiera cartaria ed

agro-alimentare può rafforzarsi ulteriormente con l’utilizzo di biometano

per la produzione di carta, una soluzione immediata per decarbonizzare i

nostri cicli produttivi” conclude Medugno.



Nel 2021 il fatturato complessivo dei settori che aderiscono alla

Federazione Carta e Grafica si è attestato su 25,3 miliardi di euro, in

ripresa del +15,7% (ovvero una crescita di 3,4 mld €) rispetto ai 21,9

miliardi di euro del 2020, anno interessato come ricordato più volte dalla

pandemia). Sempre positivo il saldo della bilancia commerciale con

l’estero, pari a 3,96 miliardi di euro, in crescita di 396 mln € sul 2020

(+11,1%). Consistente l’impatto sul PIL nazionale pari a circa l’1,4%.



Federazione Carta Grafica lavora sull’eco-design degli imballaggi e sugli

strumenti per la loro misurazione, certificazione e comunicazione, tra i

quali l’analisi del ciclo di vita, la riciclabilità e la compostabilità,

l’etichettatura e lo sviluppo di un metodo per misurare la separabilità.