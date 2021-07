Parla di situazione paradossale il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Dondolini, che si è interessato dell’argomento su segnalazione da parte di Marcucci Christian responsabile del dipartimento territorio.

“È una cosa inconcepibile pensare che a due famiglie che pagano le tasse per le proprie attività, non venga data la possibilità di lavorare _ comincia Dondolini _ facendo conto che durante la pandemia non hanno potuto operare, rientrando nelle categorie di asporto, non hanno ricevuto i bonus e ora oltre il danno la beffa, perché da parte di chi dovrebbe tutelare la categoria a livello comunale non c’è alcun tipo di ascolto. Da quanto ci è stato riferito dai titolari di track food è stato detto loro che il rinnovo non viene concesso per tutelare la ristorazione a Viareggio, dei locali e degli stabilimenti balneari. Ci sembrano scuse banali da parte di un assessore, anche perché si tratta di realtà totalmente non concorrenziali. Vorremmo sapere come la penserebbe il paladino della ristorazione di Viareggio se si lui trovasse al posto dei titolari, non avendo un punto dove lavorare, non avendo bonus per essere aiutato, dovendo continuare a pagare le tasse per l’attività nella speranza che qualcosa cambi, ma soprattutto nel dover mantenere una famiglia con figli.

“Ci chiediamo come possa succedere che a Viareggio nel 2021 l’assessore che si occupa anche degli ambulanti non riconfermi, a due proprietari di food truck il posteggio dove poter lavorare”.

Chiediamo all’ assessore che si metta una mano sulla coscienza dato che viene pagato per risolvere questi problemi, trovi al più presto una soluzione, non è possibile che due famiglie possano rischiare di dover vendere tutto e trovarsi in mezzo a una strada. Il circolo Fratelli d’Italia sollecita pertanto l’amministrazione di rinnovare immediatamente l’ autorizzazione temporanea così come fu fatto per sei mesi nel 2020 permettendo ai truck si sostante sul viale Tobino e al vecchio mercato ittico. La pandemia ci fu lo stesso anno, pure la giunta era la stessa. Con diverso assessore”