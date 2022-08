FDI – PREFETTO E SINDACO INTERVENGANO PER LA SICUREZZA SULLA MARINA DI TORRE DEL LAGO

APPELLO DI DONDOLINI, BIONDO E MARCUCCI DI FRATELLI D’ITALIA

Marina di Torre del Lago nel caos: Marco Dondolini in qualità di Coordinatore Comunale di FDI , Raffaele Biondo responsabile del dipartimento Sicurezza e Legalità, Christian Marcucci responsabile del dipartimento Tutela del territorio, chiedono l’intervento del Prefetto e del Sindaco, per aumentare il presidio e la sorveglianza dei vigili urbani, in concomitanza di queste feste e la presenza fissa di una ambulanza sul parcheggio lato sud della rotatoria, pronta ad intervenire in caso di necessità.

“I problemi sulla Marina di Torre del Lago sono sempre gli stessi _ dicono _ ogni estate nei fine settimana, una moltitudine di giovani si riunisce per divertirsi fino a tarda notte.

Un muro impressionante di persone si riversa sul viale Europa, alla ricerca di un divertimento sfrenato, senza regole, bevendo un drink dietro l’altro. Dopo 2 anni di chiusure e limitazioni dovute alla pandemia, i giovani hanno una grande voglia di divertirsi, scambiando la libertà per arbitrio. E’ dovere dell’amministrazione comunale stabilire regole certe e controlli adeguati, per fare in modo che non vengano calpestati i diritti di quei cittadini ed esercenti esasperati per l’eccessivo disturbo alla quiete pubblica e per gli atti di inciviltà: può vietare la vendita di alcolici dopo una certa ora e introdurre regole atte al rispetto della civile convivenza. I residenti e gli esercenti della Marina hanno denunciato più volte al Comune e ai vigili urbani, il problema di ordine pubblico, ma la situazione non è cambiata.