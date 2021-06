FDI, ORDINE PUBBLICO RIDOTTO AI MINIMI TERMINI: MA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIAREGGIO NON SE NE ACCORGE?”

“ORDINE PUBBLICO RIDOTTO AI MINIMI TERMINI: MA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIAREGGIO NON SE NE ACCORGE?” – FRATELLI D’ITALIA LANCIA UN CONCRETO ALLARME SICUREZZA PER L’ESTATE “CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E MAPPATURA FONDI SFITTI”

“Ordine pubblico ridotto ai minimi termini: ma l’amministrazione che aspetta a intervenire?”.

L’allarmante esortazione giunge da Fratelli d’Italia che sollecita più controlli della polizia muncipale ma anche una veloce mappatura di fondi e terreni in abbandono e alla mercè di senzatetto.

“Probabilmente il sindaco non recepisce la forte preoccupazione dei cittadini _ comincia Flavio Pontanari Responsabile Dipartimento Sicurezza e Legalità per FdI _ sfoderando grinta solo nei sermoni tv quando annunciava forti controlli per il rispetto dei protocolli in periodo di pandemia. Perchè adesso non mostra altrettanto rigore? Del Ghingaro e company risponderanno facendo presente l’esiguo numero dei delitti violenti ma la questione della Darsena, vero proseguimento turistico del lungomare, è da sempre sospesa, nel timore che un troppo evidente presidio delle forze dell’ordine possa dare l’idea di militarizzazione. Intanto poche notti fa ben due aggressioni a scopo di rapina in pieno centro; due notti fa un cittadino straniero rapinato in zona Torre Matilde. Vorrei ricordare che la sicurezza in ore notturne, se è doverosamente opportuna in ogni città, lo diventa nel periodo estivo nelle località turistiche.

Se continua questo atteggiamento di lassismo, Viareggio diventerà un bengodi per la criminalità, anche ‘pendolare’ come scoperto recentemente dalla polizia. Caro del Ghingaro cosa aspettiamo? E’ urgente _ conclude Pontanari _ un monitoraggio discreto ma continuo delle possibili zone calde; la pattuglia che deve sempre girare, indipendentemente dagli interventi; incentivi ed esortazioni al recupero delle case, attività fondi ed industrie abbandonate che diventano rifugio di sbandati e spacciatori; collaborazioni con Istituti di vigilanza privata perchè-al di là dei contratti-si assumano l’impegno ad un monitoraggio comune delle aree cittadine”