In foto Delfina Caparelli.

C’è una nuova data che segna la storia economica di Viareggio: il 30 luglio il cantiere navale Perini va all’asta. Il Circolo Fratelli d’Italia di Viareggio invoca misure

a sostegno dei lavoratori ed annuncia l’apertura di un punto di ascolto e consulenza con esperti del settore: così è stato deliberato dal direttivo che si è affidato alla

professionalità di Delfina Caparelli, consulente del lavoro e responsabile del dipartimento lavoro e crisi aziendali di FdI.

“Chi lo avrebbe mai detto _ dice Caparelli _ che uno dei colossi della nautica Viareggina avrebbe vissuto una simile fallimento? Quello che vedremo accadere venerdì 30

luglio, sempre che l’asta non vada persa, rappresenta una sconfitta e una perdita sia dal punto di vista produttivo che sociale. Perini ha contribuito a rendere la città di Viareggio un punto di riferimento di qualità nel settore della nautica, eppure oggi è solo storia. Ma cosa succederà a coloro che hanno investito gran parte della loro vita lavorativa in quel cantiere? Troppo spesso in questi mesi abbiamo sentito parlare di Perini come azienda in senso stretto, ma troppo poco puntando l’attenzione su chi l’ha resa grande: i dipendenti. Dichiarato il fallimento dell’impresa, questi si trovano ad affrontare una situazione molto particolare. I rapporti di lavoro non cessano a causa della procedura, ma non possono nemmeno continuare come se nulla fosse accaduto. Rimangono in attesa di conoscere la loro sorte, sono nelle mani del curatore fallimentare e in questo limbo non hanno diritto né alla retribuzione né ai contributi. Alcuni di loro, per lo più giovani, hanno dato le dimissioni e sono andati altrove; altri rientrando nella categoria under 60, si vedono sfumare il sogno di andare in pensione e rischiano di rimanere fuori senza prospettive; d’altronde il timore che si palesa in questi giorni è che la base d’asta, da alcuni ritenuta troppo alta, vada ad inficiare un piano di rilancio ed “ occupazionale” che dovrà mettere in campo ingenti risorse.

Certo, in questa fase di transizione è intervenuta la cassa integrazione che da marzo cerca di sostenere il loro fabbisogno economico _ prosegue l’esperta di Fratelli d’Italia _ ma in questo anno di pandemia ci siamo resi conto che il nostro sistema è lento nel dare risposte e non è in grado di reggere ancora per molto se la direzione continua ad essere quella dell’assistenzialismo. Va ricordato, infine, che in caso di dimissioni o di licenziamento, il tfr, essendo stato destinato al fondo Tesoreria dell’Inps, per i dipendenti di Perini, non sarà di immediata liquidazione, ma per ottenerlo è necessaria una richiesta la cui procedura, nel migliore dei casi, si esaurisce nel giro di 60 giorni.

Il Fallimento di Perini ci deve aprire gli occhi. Siamo alle prese con una crisi economica senza precedenti e il Covid ha solo acuito il fenomeno. Il Governo sta piano piano perdendo le migliori eccellenze senza muovere un dito. Fratelli d’Italia da sempre ribadisce l’importanza di riscoprire il valore delle persone e di battersi per aziende come quella di Perini che hanno fatto la storia della nautica e hanno portato lustro e lavoro alle famiglie della nostra città”