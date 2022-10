‘FAVORIRE I PRODUTTORI LOCALI ANCHE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI’: L’APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA CIA TOSCANA NORD, SIMONCINI

«Compriamo fiori nati e cresciuti nella nostra provincia per la ricorrenza dei Defunti». L’esortazione arriva dal presidente della Cia Toscana Nord, Luca Simoncini, che coglie l’occasione per parlare di florovivaismo.

«Come tutto il comparto agricolo – afferma – anche il florovivaismo sta vivendo un momento di forte difficoltà a causa dei rincari dell’energia elettrica e del carburante. Se, da una parte, noi come associazione dobbiamo impegnarci affinché arrivino degli aiuti concreti da parte del Governo e della Regione, volti a far superare questa congiuntura negativa, è anche vero, dall’altra parte, che ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare la differenza».

Come? Per Simoncini la risposta è molto semplice: «Ognuno di noi può scegliere dove e cosa acquistare: se riusciamo a far nostra la cultura per la quale è importante valorizzare il prodotto locale, sia esso un fiore, un frutto o una verdura, riusciamo a sostenere le nostre aziende in modo concreto e continuativo. E’ importante, secondo la Cia Toscana Nord, il contributo che ognuno di noi può dare e, per questo, anche nella prossima ricorrenza dei Defunti, speriamo che vengano scelti produttori locali per omaggiare coloro che ci hanno lasciati».