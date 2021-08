FATTO A MANO IN VERSILIA – Presentazione al pubblico della linea Versilis

Mercoledì 25 Agosto 2021 alle ore 19 presso il bagno Moby Dick a Lido di Camaiore si terrà a battesimo il marchio “Versilis”, linea di borse fatte a mano nata dall’ingegno di tre donne versiliesi. Ingresso libero

Il ciclo di incontri FARE, organizzato dal Bagno Moby Dick si chiude in bellezza con un evento d’eccezione: la prima “uscita pubblica” di un nuovo brand di borse e accessori made in Versilia, frutto dell’ingegno e del saper fare (a mano!) di Fiammetta Galleni, Debora Simonelli e Laura Verona, tre donne versiliesi che hanno messo il loro cuore e le loro esperienze e capacità in questo progetto che prende spunto dagli elementi essenziali del nostro territorio: il marmo, l’architettura, il mare e la bellezza della Versilia.

“Versilis significa versatile” – dicono le tre creative – un po’ come noi, mutevoli e versatili, innamorate della nostra terra, la Versilia, fonte della nostra ispirazione…”

Durante l’incontro sfileranno borse realizzate interamente a mano, spaziando dall’uncinetto alla ceramica ai tessuti artigianali preferibilmente versiliesi, all’insegna di una lavorazione lenta, fatta di calma e precisione, che ci restituisce una visione, una filosofia di vita all’insegna del bello e dello scorrere del tempo ritrovato.

Ospiti della serata Michela Fucile, presidente di Confartigianato imprese Lucca e Valentina Camen, psicologa e counselor, che parleranno rispettivamente del valore di una tradizione artigiana che rinasce in questo tempo difficile segnato dalla pandemia, e del valore terapeutico affidato alla lavorazione della maglia e dell’uncinetto.