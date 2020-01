Fatti travolgere dalla nostra serata a sorpresa!

Una cena davvero molto particolare, originale che abbiamo pensato per voi! venerdi 28 febbraio

🍾🍽️ invito a Cena🍾🍽️ vi potrà sorprendere, fare conoscere una nuova/nuove persone ma soprattutto vi farà diventare migliori.

Come si svolge la serata?

Prenota da qui il tuo posto indicando tuo nome ed età (rimarrà tutto segreto per gli altri), se siete in due o tre vi allestiremo una tavolo se possibile con altre tre persone di sesso opposto ed età simile, oppure anche un numero di due persone per esempio.

Indicare la vostra età, saremo noi che andremo a comporre i tavoli secondo le prenotazioni che ci arrivano seguendo la logica della vostra età, e saremo noi che vi avviseremo a quale tavolo farete parte.

Arrivo al locale per le h 21

Verifica nominativi, assegnazione tavolo e pagamento cena.

“Invito a cena” mentre farete la vostra conoscenza, vi porterà una Cena di pesce servita con antipasto, due primi, secondo, dolce acqua vino e caffè. Costo 30€ a persona *esigenze di cucina comunicarlo al momento della prenotazione

Iscrivi a “Invito a Cena” per la sera di Venerdi 28 febbraio

whatsApp 349 6 128 128 o Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi di battesimo ed età di ognuno di voi e la parola “invito a Cena”

Se per contrattempi impossibilitati ad essere presenti comunicarlo con largo anticipo.

“Invito a Cena” si svolgerà presso: Cantina di Bacco via sottomonte 104/C Guamo Lucca a 3km da uscita Lucca est direzione Ss 439 per Pontedera