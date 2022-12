Fashion in Flair – Regalo di Natale: il 3 e 4 dicembre alla Ex cavallerizza la mostra mercato Made in Italy

Appuntamento all’Ex Cavallerizza, il 3 e 4 Dicembre 2022 per la speciale edizione Fashion in Flair – Regalo di Natale. Un ambiente tutto nuovo, pronto per accogliere 40 espositori artigiani del Made in Italy, che presenteranno idee per il tradizionale scambio dei regali o proposte per l’outfit delle feste.

La manifestazione, organizzata in cooperazione con l’amministrazione comunale di Lucca, si presenta alla città come nuova proposta nell’ambito di Lucca Magico Natale (LMN), in un clima natalizio di luci, colori, musiche ed ambientazione, dove gli artigiani sono i protagonisti con i loro prodotti unici ed originali. Per l’inaugurazione di sabato 3 dicembre (alle ore 10) è prevista la presenza degli assessori Mia Pisano e Paola Granucci.

L’Ex Cavallerizza si veste di Natale con proposte regalo di qualità per tutta la famiglia e per gli amici: dolci, biscotti e confezioni di cioccolato per amici e colleghi; cosmetici naturali ottenuti attraverso antiche ricette e lavorazioni di erbe officinali per le amiche; accessori moda, gioielli e bijoux colorati in diversi materiali e tante altre originali idee regalo anche per gli uomini: scarpe su misura, papillon, sciarpe e cappelli, profumi… E ancora, proposte abbigliamento donna-uomo-bambino per la festa di capodanno e per iniziare il 2024 in grande stile. Complementi d’arredo per la casa e per eleganti mise en place in stile natalizio.

L’edizione Fashion in Flair – Regalo di Natale è il terzo appuntamento nella città di Lucca, che chiude il 2022 con il ciclo di mostre-mercato ideate e realizzate per promuovere l’artigianato Made in Italy.

La formula “ingresso libero” permetterà ai visitatori di fare più visite durante i due giorni e di concedersi più momenti di shopping.

Fashion in Flair – Regalo di Natale sostiene AIL e UNICEF con i loro regali solidali, sarà possibile acquistarli nelle postazione all’ingresso della manifestazione.

Ex Cavallerizza: Piazzale G. Verdi – 55100 Lucca

INGRESSO LIBERO

Orario: Sabato 3 e Domenica 4 ore 10.00-20.00

Informazioni: www.fashioninflair.com

