Farmacie ospedaliere: dal 12 ottobre nuovi orari di apertura

8 ottobre 20202. Dal 12 ottobre, entra il vigore il nuovo orario di apertura delle farmacie ospedaliere dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dove i pazienti in dimissione possono recarsi per ritirare i farmaci ospedalieri prescritti e dove i pazienti esterni possono ritirare quelle terapie che devono essere consegnate obbligatoriamente in ospedale.

L’orario è pensato per agevolare al meglio l’utenza e anche nell’ottica di non creare assembramenti fuori dalle farmacie di continuità.

Perciò, da lunedì prossimo i punti farmacia degli ospedali di Livorno, Lucca Campo di Marte, Massa NOA, Pontedera e Versilia saranno aperti dal lunedì al venerdì in orario 9:30-16:00 e il sabato in orario 9:00-14:00.

I punti farmacia degli ospedali di Carrara, Fivizzano, Pontremoli, Cecina, Piombino, Portoferraio-Elba, Castelnuovo Garfagnana e Volterra saranno aperti dal lunedì al venerdì in orario 9:00-14:00.

Resta invariato l’orario del punto farmacia dell’Azienda ospedaliera universitaria presso all’ospedale di Cisanello a Pisa, che sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 9:00-17:00.