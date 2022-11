Farfalle Salsiccia panna e zafferano

mettete a bollire una pentola con acqua e salate a bollore (servirà poi per cuocere la pasta); iniziate dunque a spellare la salsiccia. Incidete per il lungo la salsiccia ed eliminate il budello . Dopodiché tagliate in bocconcini di un paio di centimetri, così da essere sicuri che la cottura sia omogenea .Mettete a scaldare una padella antiaderente sul fuoco e poi versate i bocconcini , rosolateli per bene senza aggiungere grassi , fin quando non saranno completamente dorati ; ci vorranno pochi minuti.

versate la panna, aggiustate di sale e di pepe e continuate la cottura per una decina di minuti . Intanto lessate le penne 8 e mentre la pasta cuoce prelevate un po’ d’acqua di cottura e versatela in un recipiente dove avrete messo i pistilli di zafferano . poi versateli in padella così da far amalgamare per bene il tutto . scolatela direttamente in padella con una schiumarola (tenete da parte un pò di acqua della pasta) e mescolate per bene così per far incorporare i sapori . aggiungete il Parmigiano grattugiato