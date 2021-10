Fantozzi-Martinelli (Fdi): “Siamo al fianco dei residenti che chiedono di istituire un senso unico in via Per Corte Sandori”

I due esponenti di Fratelli d’Italia stamani hanno effettuato un sopralluogo a Picciorana per raccogliere la petizione sottoscritta dagli abitanti del quartiere relativa alla problematica viabilità della zona

Lucca 09/10/2021 – “Siamo al fianco dei residenti che chiedono di istituire un senso unico in via Per Corte Sandori”. Lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il presidente del gruppo consiliare di Lucca, Marco Martinelli, che stamani hanno effettuato un sopralluogo a Picciorana.

“Lunedì depositeremo in comune a Lucca la petizione dei residenti. Auspichiamo che l’amministrazione comunale di Lucca accolga una richiesta di buon senso che proviene da chi quotidianamente vive la zona. Presenza sul territorio e ascolto -sottolineano Fantozzi e Martinelli– sono questi i principi cardine che hanno ispirato l’azione di questi anni a Lucca di Fratelli d’Italia”.

“Via Per Corte Sandori è una strada stretta e a una sola corsia con doppio senso di marcia, sulla strada si affacciano gli accessi di molte abitazioni, famiglie e bambini quotidianamente rischiano quotidianamente l’incolumità visto che le auto sfrecciano a forte velocità. Infatti, come scrivono i residenti nella petizione, a causa del semaforo presente sulla via Pesciatina, all’incrocio con via Della Madonnina, via Per Corte Sandori viene percorsa ad alta velocità per evitare il rosso del semaforo e rimanere in coda. Stessa situazione si verifica su via Della Madonnina, verso Lucca, per la quale la deviazione in via Dell’Isola in direzione via di Pulecino è diventata un percorso alternativo per evitare il semaforo. Situazione di pericolo e caos che potrebbe essere risolta mettendo un senso unico in Via Per Corte Sandori ed in via Dell’Isola dal suo inizio fino al numero civico 225 (direzione Lucca-Capannori)” fanno notare gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.