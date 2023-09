FANTOZZI: INTOLLERABILE LA CENSURA AL GENERALE VANNACCI

BORGO A MOZZANO, 29 SETTEMBRE 2023 “Il motto del Sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, che sarebbe anche uno storico, potrebbe essere: “W la libertà di pensiero, purché il pensiero sia il mio”.

Cosa è accaduto? Che la nostra battagliera consigliera comunale Yamila Bertieri voleva presentare il libro del Generale Roberto Vannacci, “Il mondo al contrario”, la cui notorietà è inversamente proporzionale alla sua conoscenza, perché più non lo si legge più lo si critica.

Sindaco ed entourage fanno capire Yamila che non è il caso e che, se presenterà domanda per la sala consiliare o altri luoghi pubblici, i compagni tuttI tolleranza e inclusione negheranno questo spazio.

Bertieri si fruga in tasca e paga il teatro di Valdottavo e la presentazione si farà comunque.

Ma è scandaloso che nel 2023 ci siano pubblici amministratori che decidano arbitrariamente chi può parlare o no avendo peraltro il coraggio di accusare gli altri di intolleranza.

Silvio Berlusconi ci manca per tante cose.

Fra queste ciò che ebbe a dire a gente ignorante e illiberale che lo contestava in un comizio: “Siete ancora, come sempre, dei poveri comunisti”, dichiara il Vice Capogruppo di FdI in Consiglio Regionale della Toscana, Vittorio Fantozzi.