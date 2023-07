FANTOZZI: “I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE NON DEVONO ESSERE ABBANDONATI”

Capannori, 31 luglio 2023: “Ci ha profondamente colpito e addolorato la notizia degli undici gattini abbandonati, chiusi in uno scatolone, davanti alla chiesa di Segromigno in Monte, nel Comune di Capannori, e che adesso sono in cerca di una famiglia.

In primo luogo, ovviamente, perché è tristissimo pensare a questi piccoli e teneri animali indifesi, sicuramente tolti a diverse mamme gatte, per i quali adesso c’è un bisogno urgente di aiuto, anche in considerazione del fatto che devono essere allattati ogni tre ore.

Intanto un grazie va a tutte le volontarie e volontari che, instancabilmente, dedicano il loro tempo – gratuitamente – alla tutela del benessere degli animali meno fortunati.

In secondo luogo perché ciascuno di noi potrebbe fare di più per evitare il ripetersi di simili fenomeni.

Lanciamo un appello contro l’abbandono degli animali, ma al contempo invitiamo il Comune di Capannori a lanciare una campagna per sensibilizzare i privati a sterilizzare i propri gatti, al fine di evitare nascite indesiderate che portano poi a questi abbandoni.

A favorire la conoscenza dell’attività delle associazioni del territorio, che possono fare adottare i micetti.

E, ove necessario, a sostenerne l’attività a livello economico perché possano essere loro a sterilizzare randagi e gatti di proprietà, magari studiando un meccanismo per favorire le persine meno abbienti.

Ultimo ma non ultimo, la vicenda potrebbe fornire l’assist per la creazione di un gattile.

I gruppi di Fratelli d’Italia in Comune a Capannori e in Regione Toscana sono pronti a dare il loro contributo alla ricerca di una soluzione organica al problema” lo dichiarano il Vice Capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, Matteo Petrini, capogruppo FdI in Consiglio comunale a Capannori ed Elisabetta Triggiani del Circolo FdI di Capannori.