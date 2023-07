LUCCA. FANTOZZI (FDI): “REAZIONE FUORI TEMPO MASSIMO DEL CENTROSINISTRA, IL GOVERNO MELONI HA E STA GIA’ FACENDO MOLTO PER LE FAMIGLIE”

Lucca, 11 luglio 2023: “Il tempismo questo sconosciuto. Il centrosinistra lucchese si riunisce per parlare dei rischi per le famiglie che deriverebbero dalle scelte del Governo Meloni. Una reazione fuori tempo massimo visto che da mesi l’esecutivo ha varato il taglio del Cuneo fiscale che incrementerà le buste paga di tanti lavoratori dipendenti a medio e basso reddito. Ricordiamo, inoltre, che una delle prime misure varate dal Governo Meloni è andata proprio nella direzione di sostenere le famiglie intervenendo per limitare il caro bollette.

Il centrosinistra ha scelto un giorno quantomeno inopportuno visto che esattamente oggi è stato annunciato dal presidente del Consiglio la social card da 380 euro per consentire a famiglie con Isee fino a 15.000 euro di acquistare generi alimentari. Visto che il centrosinistra avrà difficoltà a parlare dei presunti danni del Governo Meloni alle famiglie, quella di stasera potrà essere una ulteriore occasione per parlare dei temi preferiti dai progressisti: LGBTQ, migranti e i vestiti del segretario con encomio all’armocromista” lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vice capogruppo del gruppo FdI in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi.