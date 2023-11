FANTOZZI (FDI): LA QUALITA’ DELLA VITA A LUCCA E L’INEFFABILE RASPINI

LUCCA, 22 NOVEMBRE 2023 – “Se non esistesse, il Consigliere comunale Francesco Raspini andrebbe inventato. Perché non perde occasione mai di stare zitto e dimostra per contrasto l’azione positiva del centrodestra. L’ultima polemica riguarda la rilevazione del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che certifica un peggioramento complessivo della provincia di Lucca. Ora, se si toglie il capoluogo e pochi piccoli comuni, la Lucchesia è tutta in mano al centrosinistra. Eppure, l’ineffabile Raspini sciorina tutto il consueto repertorio di critiche proprio al Sindaco di Lucca Pardini, che viene accusato… dei successi più evidente del nuovo corso, ovvero il rilancio in grande stile della cultura, del turismo e del commercio, grazie ai tanti piccoli, medi e grandi eventi ospitati dentro le Mura.

Ma andiamo avanti. Raspini non dice che i peggioramenti più evidenti si verificano in ambiti certo non comunali, come il trasporto pubblico (e tutti i giorni siamo alle prese con bus obsoleti e pericolosi e altri che non rispettano le fermate, con treni che non partono o non arrivano, con scelte che penalizzano le aree interne). O come l’istruzione, e proprio il giorno seguente alla figuraccia di Menesini, sbugiardato per la seconda volta in pochi anni in tutta Italia dalla ottima Chiara Squaglia di Striscia la Notizia per le promesse non mantenute sulle scuole container. Per non parlare della sanità, ormai al collasso anche per i posti letto che calano, o degli infortuni sul lavoro, inevitabili di fronte a un numero irrisorio di ispettori regionali di controllo.

Tanto altro potremmo dire. O far dire a Raspini, che è meglio”, dichiara il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Toscana, Vittorio Fantozzi.