Fantozzi (Fdi): “Il Governo, nel lockdown natalizio, salvaguardi i servizi di estetica”

Fantozzi (Fdi): “Il Governo, nel lockdown natalizio, salvaguardi i servizi di estetica”

Lo chiede il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, vice-presidente della Commissione Sviluppo Economico, in vista della nuova zona rossa, che l’esecutivo si appresta a varare per le festività di Natale e Capodanno.

Firenze 18/12/2020 – “Con la zona rossa a cavallo di Natale e Capodanno il Governo salvaguardi la salute pubblica ma non mortifichi il lavoro. Tra le varie attività, i servizi di estetica devono essere garantiti anche nell’ipotesi di un lockdown generalizzato nel periodo natalizio” si appella il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, vice-presidente della della Commissione Sviluppo Economico.

“E’ incomprensibile escludere gli estetisti dalle attività che possono operare in zona rossa. Da sempre sono associati ai servizi di acconciatura -prosegue Fantozzi– Tra l’altro, si tratta di attività che hanno sempre garantito e offerto un alto livello di sicurezza alla clientela. Il servizio, su appuntamento, esclude la possibilità di assembramenti”.

“Le imprese, alle prese con fatturati quasi azzerati, contavano sul periodo delle festività per cercare di rialzare la testa. Gli estetisti, duramente provati,vanno reinseriti tra i servizi consentiti nelle zone rosse. Il lavoro va salvaguardato!” conclude il Consigliere regionale di Fdi.