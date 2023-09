FANTOZZI E TAMAGNINI (FRATELLI D’ITALIA): BASTA DISAGI PER STUDENTI E LAVORATORI.

FANTOZZI E TAMAGNINI (FRATELLI D’ITALIA): BASTA DISAGI PER STUDENTI E LAVORATORI. PRETENDIAMO TEMPI CERTI E SERVIZI ALL’ALTEZZA SULLA LUCCA – AULLA

ALTA GARFAGNANA, 8 settembre 2023 – “Lo scorso 3 agosto l’Assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli annunciava che la linea ferroviaria Lucca-Aulla sarebbe stata riaperta interamente nel gennaio 2024 e dichiarava contestualmente, in seguito ad un’approfondita interlocuzione con i sindaci, di essere al lavoro per riprogrammare almeno parte delle corse ferroviarie nel tratto tra Piazza al Serchio e Aulla nelle fasce orarie più critiche per l’utenza, visto che – aggiungeva l’Assessore – “utilizzare i bus sostitutivi richiederebbe tempi di percorrenza più lunghi e creerebbe maggiori disagi, mentre i bus sostitutivi verranno utilizzati tra Castelnuovo di Garfagnana e Piazza al Serchio (dove non circoleranno treni)”. L’ultimo annuncio era l’elaborazione di una soluzione, assieme a Trenitalia, che sarebbe stata sottoposta agli amministratori locali nella seconda metà di agosto, con l’obiettivo di rimodulare i servizi a partire dall’avvio dell’anno scolastico.

Siamo già a settembre inoltrato, non si ha notizia di questi piani, la scuola sta per iniziare e da più parti riscontriamo criticità che ancora una volta dimostrano come le cosiddette aree interne non siano esattamente al centro dei governanti di sinistra toscani.

Ad esempio, quest’estate gli autobus sostitutivi facevano la tratta Castelnuovo-Piazza al Serchio, bypassando le stazioni intermedie, come Camporgiano. Ora con l’inizio della scuola verranno messi degli autobus sostitutivi in più? Camporgiano sarà raggiunto da questi autobus?

Medesimi disagi e medesime incertezze per chi si deve recare da Castelnuovo a Borgo a Mozzano, così come segnalato da diverse famiglie di Castiglione di Garfagnana.

Sarebbe opportuno altresì capire se da Castelnuovo ripartiranno regolarmente i treni, visto che i lavori in corso sembrerebbero nel comune di Piazza al Serchio, o comunque in Alta Garfagnana. Ad oggi si deve prendere il bus da Castelnuovo fino a Fornaci di Barga, da dove partono i treni.

Alcuni insegnanti hanno rinunciato a prendere incarichi a Castelnuovo, Piazza al Serchio, Camporgiano, per la scomodità dei trasporti.

E gli esempi potrebbero continuare.

Speriamo che venga posto immediato rimedio a una situazione certamente complessa ma nella quale la stella polare deve essere rappresentata dal pieno rispetto delle esigenze degli studenti e dei lavoratori”, dichiarano il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana Vittorio Fantozzi e il Consigliere comunale di maggioranza di Castiglione di Garfagnana Roberto Tamagnini.