Fantozzi e Martinelli (FdI): “Aggressione carcere San Giorgio Lucca – Solidarietà agli agenti di polizia penitenziaria”.

Lucca 10/08/2022 – “Esprimiamo solidarietà agli agenti di polizia penitenziaria vittime dell’ennesima aggressione avvenuta all’interno della struttura carceraria lucchese”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, Consigliere regionale e Marco Martinelli, coordinatore comunale di Lucca, che da sempre prestano attenzione alla struttura del carcere e che hanno svolto diversi sopralluoghi – l’ultimo dei quali pochi mesi fa alla presenza di alcuni parlamentari nazionali fra cui il Responsabile Giustizia Andrea Delmastro – per avere direttamente contezza della situazione.

“Quanto si è verificato nei giorni scorsi non è un episodio isolato. Purtroppo – proseguono Fantozzi e Martinelli – al San Giorgio a più riprese si sono verificati rivolte in carcere, aggressioni nei confronti degli agenti e atti di autolesionismo. Governo e amministrazione penitenziaria devono agire rapidamente prima che si registrino atti ancora più gravi, magari iniziando a potenziare il numero degli agenti fortemente sotto organico, specialmente di fronte a un numero di detenuti in costante aumento e all’interno di una struttura per molti aspetti obsoleta. Il personale è costretto a lavorare in condizioni inaccettabili, senza nessuna garanzia di sicurezza, e questo lo si sconta in occasioni come quella dell’aggressione di oggi, laddove alcuni detenuti, già noti per precedenti aggressioni in altri istituti, hanno aggredito gli agenti di polizia penitenziaria, intervenuti per sedare una rissa scatenata dagli stessi detenuti con altri ristretti”.

“La continuità del servizio è garantito solo dalla professionalità e senso del dovere degli agenti penitenziari, il cui grido d’allarme, troppe volte colpevolmente ignorato dalle istituzioni, dovrà essere raccolto dal prossimo governo”, chiosano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.