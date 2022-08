Fantozzi e Frigo (FdI): “Subito una sede per ospitare la squadra antincendio”.

Fantozzi e Frigo (FdI): “Subito una sede per ospitare la squadra antincendio”.

“Un impegno disatteso dallo scorso novembre”.

Bagni di Lucca 13/08/2022 – “I recenti e terribili incendi che hanno colpito la Lucchesia ripropongono per l’ennesima volta il tema della tutela del territorio, di ciò che si può fare per prevenire l’irrompere delle fiamme ma anche di come strutturare un pronto intervento. Soprattutto per un territorio come quello di Bagni di Lucca, ricco di frazioni montane non facilissime da raggiungere; ma è un discorso che in realtà riguarda tutta la Mediavalle”.

Questo il punto di vista del Consigliere regionale Vittorio Fantozzi e del Consigliere comunale di Bagni di Lucca Anna Maria Frigo, i quali proseguono: “Già da molto tempo era stata valutata, proprio all’interno dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, la possibilità di insediamento, nel territorio, di Bagni, di un’associazione di volontari disponibili a collaborare con l’Unione dei Comuni nelle operazioni di antincendio boschivo.

E proprio l’Unione dei Comuni, lo scorso novembre, aveva dato incarico a Bagni di Lucca di trovare una sede adeguata per ospitare la squadra Antincendio. Ma da allora questo non è stato fatto”.

“Sarebbe davvero utile invece – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia – poter contare su squadre di volontari per sostenere e aiutare le strutture pubbliche e associative già presenti e compiere interventi tempestivi che possano salvare vite umane, case, boschi e natura.

L’amministrazione comunale dovrebbe perciò darsi una svegliata e individuare all’interno del territorio comunale una struttura o un edificio atti ad ospitare l’associazione, che a sua volta va individuata dopo una riunione, che deve essere convocata quanto prima, con le associazioni di volontariato presenti nel territorio”.

“Sproneremo in ogni modo il Comune di Bagni di Lucca – è l’impegno di Fantozzi e Frigo – a fare quanto possibile per evitare una nuova, triste, stagione all’insegna del fuoco devastatore”.