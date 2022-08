Fantozzi e Circolo FdI Bagni di Lucca: “Inspiegabile il funzionamento al contrario del Semaforo sulla strada statale del Brennero”.

“Danni a turismo e inquinamento, attendiamo risposte”.

Bagni di Lucca 23/08/2022 – “Nella giornata di sabato scorso molti turisti e abitanti si sono ritrovati incolonnati per chilometri al semaforo di Ponte a Serraglio, sulla statale del Brennero, nel comune di Bagni di Lucca”.

Così si legge nell’incipit di una nota congiunta del Consigliere Regionale Vittorio Fantozzi e del Circolo di Fratelli d’Italia di Bagni di Lucca.

“A fronte delle tante lamentele, che troviamo giustificate, vogliamo sapere – prosegue la nota – come mai il semaforo in questione sia rimasto attivo AL CONTRARIO per tutto il sabato pomeriggio quando, a causa delle partenze e dei rientri per le vacanze, pure i camion hanno il blocco della circolazione anticipato alle 16 del venerdì. È già un po’ di settimane che funziona al contrario, il sabato mattina lampeggiante e il pomeriggio funzionante, ma per ora non si era mai creato un caos come quello di sabato scorso. Il traffico bloccato, oltre a innervosire e a rallentare le attività produttive o i piani per le vacanze delle persone, fa aumentare l’inquinamento”.

“Attendiamo risposte dall’amministrazione – è la chiosa di Fantozzi e del Circolo di Bagni di Lucca – sul perché di tali disservizi, auspicando che tale non si ripeta”.