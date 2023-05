Fantozzi-Amorese-Martinelli (Fdi): “Lucca capitale italiana della cultura 2026? E’ una candidatura credibile e inclusiva”

Lucca 25/05/2023 – “Lucca capitale italiana della cultura 2026? E’ una candidatura credibile e inclusiva. Aperta al territorio, lontana dalle polemiche e litigi con cui, tra il 2021 ed il 2022, Tambellini e Del Ghingaro divisero Lucca e Viareggio nel nome di Puccini” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il deputato Alessandro Amorese, capogruppo Fdi in Commissione Cultura della Camera, ed il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli.

“Entro il 29 marzo 2024 è previsto l’annuncio della città vincitrice, a cui sarà assegnato il titolo con delibera del Consiglio dei Ministri. E Lucca ha tutte le carte in regola, sosterremo con impegno e energie la decisione del Comune di Lucca e del sindaco Pardini -sottolineano Fantozzi, Amorese e Martinelli– Il percorso è sicuramente ambizioso ma la tradizione culturale di Lucca lo impone. Una città al centro di un territorio ricco di eccellenze tra monumenti e paesaggi unici. Sarà una candidatura che contribuirà ad un unire le altre realtà della provincia, perché l’occasione è unica per tutti e potrebbe portare risultati importanti e duraturi per l’intero territorio provinciale. Passato e presente uniti per portare Lucca verso il futuro!”.