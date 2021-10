: famiglie al museo, visita guidata al Parco Internazionale della Scultura

Scoprire la città attraverso sculture, monumenti e gallerie d’arte. E’ una passeggiata da sogno tra le opere del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea quella proposta dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con la Cooperativa Itinera in occasione dell’ottava edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu 2021 in agenda domenica 10 ottobre. Il Parco della Scultura fa oggi di Pietrasanta la capitale italiana della cultura all’aria aperta.

Composto dalle opere donate alla città dagli artisti che lavorano a fianco degli artigiani e maestri della lavorazione del marmo e del bronzo che hanno reso la Piccola Atene celebre in tutto il mondo, il Parco della Scultura è tra le principali attrazioni en plein air su cui sta molto investendo l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti.

Le opere, oltre settanta, qualificano e renderanno preziose ed uniche piazze, luoghi storici e turistici, rotonde e punti strategici della città. La passeggiata porterà le famiglie alla scoperta delle opere di Mitoraj, Botero, Kan Yasuda, Miozzo, Sheppard, Cosci, Messina, Nall, Sorensen e tanti altri.

Per partecipare alla passeggiata in famiglia è necessario prenotare. La passeggiata è infatti a numero chiuso (max 40 persone). Punto di ritrovo davanti al Museo Archeologico “B. Antonucci” in Piazza Duomo alle ore 16.00. Per iscriversi inviare una mail a istituti.culturali@comune. pietrasanta.lu.it oppure telefonare allo 0584.795500

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts