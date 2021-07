FAGIOLINI AL NATURALE

cuocete i fagiolini per 2 minuti se sono piccoli, 4 se medi, in acqua salata, scolateli, sistemateli nei vasetti e mettete sopra una griglia per alimenti per farli rimanere sempre coperti dal liquido di governo, riempite il vaso di acqua di cottura, chiudete e metteteli a bollire per 45 minuti se sono vasi da litro, 35 se sono da mezzo litro, lasciateli raffreddare nell’acqua.