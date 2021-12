Fagioli e radicchio in insalata, la ricetta tradizionale del Veneto

L’abbinamento tra fagioli e radicchio è piuttosto raro in gran parte d’Italia. Dove viene sicuramente utilizzato, qui e là. Ma in modo saltuario e più che altro casuale, per esempio per utilizzare i due ingredienti avanzati.

In Veneto è diverso. Qui fagioli e radicchio costituiscono una coppia tradizionale che viene riunita per più soluzioni, e in particolare per risotti e zuppe.

Dal punto di vista sensoriale si tratta di un abbinamento perfetto. I fagioli sono infatti considerati un alimento dal gusto “morbido”. Termine con il quale i gastronomi indicano un sapore avvolgente che si avvicina al dolce. Ma non per la presenza di zuccheri, quanto per la sensazione di pienezza e di piacere prodotta dalle reazioni chimiche della masticazione. Una sensazione morbidamente avvolgente che è comune ad alcuni legumi (fagioli, piselli, lenticchie) e a molti altri alimenti, a cominciare da pane e pasta.

La morbidezza di questi alimenti si sposa bene con gli alimenti dal retrogusto amarognolo. Come il radicchio, appunto, ma anche l’indivia belga che vedete nella foto.

Abbiamo utilizzato la belga consapevoli che si tratta di una cosa diversa dal radicchio. Sono verdure imparentate (entrambi cicorie) ma dal sapore piuttosto diverso.

Il punto è che la ricetta tradizionale di fagioli e radicchio in insalata prevede una varietà molto speciale: il radicchio variegato di Castelfranco. Il quale, al contrario degli altri radicchi a foglia rossa (che derivano dalla cicoria da foglia), deriva da incroci tra indivia scarola e radicchio rosso di Treviso. Il risultato è una pianta bellissima (sembra una grossa rosa) di colore bianco crema con poche striature e macchiette rosse. Insomma, una volta tagliato è molto più simile all’indivia belga che al comune radicchio. E anche il sapore è di retrogusto simile, per quanto quello del variegato di Castelfranco sia più delicato

In conclusione, siccome a Roma non siamo riusciti a procurarci il radicchio di Castelfranco, abbiamo preferito usare la belga piuttosto che il comune radicchio. Con l’unico scopo di ottenere comunque una insalata dai colori chiari.

Considerate però che ogni varietà di radicchio sta (per definizione ) benissimo in una insalata di fagioli e radicchio. La nostra spiegazione sul perché abbiamo usato la belga è appunto solo una spiegazione, non una indicazione.

La cotenna di prosciutto è ideale per aggiungere un sapore più burroso e morbido ai fagioli. Dopodiché, se preferite non utilizzarla, non è ovviamente indispensabile aggiungerla all’insalata.

DOSI PER 4 PERSONE

Ricetta di fagioli e radicchio in insalata:

gli ingredienti

500 g di fagioli freschi o surgelati

400 g di radicchio

120 g circa di cotenna di prosciutto con poco grasso

Pepe

Aceto buono di vino

Olio extravergine di oliva

La preparazione