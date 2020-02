FAGIOLI ALL’UCCELLETTO ALLA LUCCHESE

girelli di salsiccia lucchese, 400 gr di fagioli scritti secchi, 2 rametti di salvia, 6 spicchi d’aglio, 60 gr di olio extra vergine di oliva delle colline lucchesi, 450 gr di pomodori pelati a pezzetti, sale e pepe.

Ammollare nell’acqua per una notte i fagioli. Quindi metterli in una pentola con acqua, un rametto di salvia e 3 spicchi di aglio. Farli cuocere a fuoco lento, salandoli quando hanno quasi finito la cottura. In un tegame mettere l’olio extra vergine di oliva delle colline lucchesi, 3 spicchi di aglio ed un rametto di salvia.

Quandol’aglio inizia a colorire aggiungere i pomodori pelati a pezzetti. Salare e pepare, quindi aggiungere i fagioli cotti. Separare i “girelli” di salsiccia, bucare la pelle con i rebbi di una forchetta e metterli insieme ai fagioli.



Lasciare insaporire per una decina di minuti il tutto, affinché la salsa tiri al punto giusto e le salsicce siano cotte. Assaggiare se va bene di sale. Servire nei piatti i fagioli con sopra le salsicce.

Con questa ricetta, aggiungo io, si può condire uno stupendo piatto di pasta, ma si può mettere anche zampone o cotechino al posto della salsiccia o solamente lessato.

FONTE EZIO LUCCHESI