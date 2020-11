Coronavirus: Anche se stiamo vivendo un momento difficile e siamo provati, è importante che facciamo sentire ai medici, agli infermieri e al personale sanitario tutta la nostra riconoscenza per il grande lavoro che stanno facendo per garantire cure a tutti.

Per cui vi chiedo di unirvi a me in questo “grazie di cuore” e ricordiamoci sempre quello che possiamo fare noi per aiutarli: lavarci o igienizzarci spesso le mani; tenere la distanza dagli altri; indossare la mascherina; evitare gli assembramenti; aerare le stanze in cui stiamo con altri, aprendo finestre o porte.

Non uno contro l’altro, ma tutti contro il virus.

Forza!

LUCA MENESINI