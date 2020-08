Facciamo le cose “ammodo”

Forse sembra solo a me, ma ho come l’impressione che stiamo vivendo in un periodo

in cui si sono perse le misure e le proporzioni delle cose.

Quelle piccole e insignificanti a volte ci appaiono grandi e ridondanti e viceversa quelle enormi vengono presentate come minuscole e fastidiose.

Io continuo ad avere una mia idea sul governo di una città: prima bisogna avere un progetto complessivo, sapere dove si vuole andare, una serie di macro obiettivi, una visione ed un sogno, poi si deve lavorare per realizzare tutto questo attraverso mille e mille interventi, lavori, servizi. Non mi sembra utile fare una serie di cose slegate fra loro senza un costrutto, senza logica, omogeneità e coerenza.

Insomma si devono fare le cose “ammodo”, tutto deve essere programmato ed indirizzato verso l’obiettivo finale, che è quello più alto e prioritario, nel nostro caso, fare di Viareggio una città moderna, europea, autorevole e soprattutto bella.