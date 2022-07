“FACCIA A FACCIA CON IL SINDACO”: PARTONO DA COLLE DI COMPITO GLI INCONTRI DEL SINDACO MENESINI NELLE FRAZIONI PER DIALOGARE CON I CITTADINI

Prenderà il via da Colle di Compito con un incontro pubblico, rivolto anche ai cittadini di Ruota e Castelvecchio di Compito, in programma martedì 12 luglio alle ore 21 nella sede dei donatori di sangue l’iniziativa “Faccia a faccia con il sindaco”.

Il sindaco Luca Menesini farà un giro nelle frazioni del territorio per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall’amministrazione nelle varie aree del territorio e per rispondere alle varie questioni che i partecipanti vorranno porre. Nel mese di luglio sono in programma quattro incontri e dopo la pausa di agosto gli incontri riprenderanno nel mese di settembre.

“Con questa iniziativa – afferma il sindaco Luca Menesini – vogliamo riprendere di persona il filo diretto con la nostra comunità, che avevamo dovuto interrompere a causa del Covid. Con questi incontri ci sarà modo di un confronto puntuale e di dare risposte alle necessità e ai bisogni presenti nelle varie frazioni, di illustrare i progetti già realizzati e in corso e di condividere quelli di prossima realizzazione da parte dell’amministrazione nei vari territori. Obiettivo primario della nostra amministrazione è dare risposte concrete ai bisogni della comunità e il confronto diretto con le persone, andando a vedere sul territorio i temi che i cittadini pongono e dialogare con tutti per condividere progettualità è sicuramente importante a questo fine. La partecipazione civica è infatti fondamentale affinché i territori facciano un salto di qualità per raggiungere così traguardi ancora più alti”.



Oltre all’incontro del 12 luglio a Colle di Compito, gli altri incontri sono in programma, tutti con inizio alle ore 21.00, martedì 19 luglio a Paganico (area della sagra); mercoledì 20 luglio a Marlia (spazio del mercato) e martedì 26 luglio a Camigliano (sede della Misericordia S.Gemma Galgani).