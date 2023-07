Fabrizio Rossi (FDI): “Ci ha lasciato Alessandro D’Anteo, una grande e sensibile persona”

Fratelli d’Italia Toscana è in lutto per la scomparsa di Alessandro D’Anteo, vice responsabile nazionale e presidente regionale del dipartimento disabilità di Fratelli d’Italia.

“A nome di tutto il partito a livello regionale esprimo il cordoglio alla famiglia da parte di tutta Fratelli d’Italia Toscana, per la scomparsa dell’amico Alessandro. Una persona sempre disponibile, cordiale e preparata, da sempre attenta alle tematiche legate alla disabilità e non solo. Ti vogliamo ricordare così come eri, con il tuo bel sorriso e la grande voglia di lottare per le tue idee”. E’ quanto dichiara il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, onorevole Fabrizio Rossi.

(allego una foto di Alessandro D’Anteo relativa alle amministrative 2022)