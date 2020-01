Fabio Genovesi presenta il suo ultimo libro a Villa Bertelli

Fabio Genovesi presenta il suo ultimo libro a Villa Bertelli

Sabato 1 febbraio ore 18.00 Giardino d’Inverno

Ingresso libero

Ospite e padrone di casa nella sua Forte dei Marmi, Fabio Genovesi presenta a Villa Bertelli l’ultima fatica letteraria: cadrò, sognando di volare. L’appuntamento è per sabato 1 febbraio alle 18.00 nel Giardino d’Inverno,

dove lo scrittore fortemarmino racconterà la genesi del libro, edito, ancora una volta da Mondadori. Un romanzo ricco di emozioni, che trovano nei due protagonisti la loro ideale espressione. Con Fabio, il giovane e stanco studente di giurisprudenza e Don Basani, direttore di un ospizio per preti, brusco e capriccioso, ci si commuove, si ride e si sogna. Li accomuna una passione vera, il ciclismo, che trova in Marco Pantani il loro idolo.

Dal Giro d’Italia e dal tifo per il compianto corridore si dipana la storia, che li troverà entrambi capaci di prendere coraggio e mettere in discussione una vita stabile, ma ormai insopportabile. In fondo, credere in qualcosa permette di volare, seppure rischiando di cadere. L’evento è a cura di Villa Bertelli. Ingresso libero.