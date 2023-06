Fabio Costa sarà il nuovo direttore della Zona distretto della Valle del Serchio

Valle del Serchio, 9 giugno 2023 – La conferenza dei sindaci della Valle del Serchio, presieduta da Caterina Campani, nella sua ultima seduta ha espresso l’intesa necessaria sul nuovo direttore della Zona distretto della Valle – nell’ambito della terna proposta dalla direttrice generale Asl Maria Letizia Casani – convergendo sul nome di Fabio Costa, attuale dirigente della Contabilità generale clienti e fiscale dell’azienda USL Toscana nord ovest e con trascorsi, da assessore e da sindaco di Piazza al Serchio per complessivi 7 anni.

Nato a Castelnuovo di Garfagnana, Costa è stato assistente amministrativo dell’allora Asl 2 di Lucca dal 1994 al 1996, poi dal 1996 al 2009 ha svolto il ruolo di collaboratore amministrativo nella struttura Gestioni Economiche e Finanziarie, dal 2009 al 2016 è stato dirigente dell’unità operativa Gestioni finanziarie e bilancio. Dal 2016 è dirigente dell’unità operativa complessa Contabilità generale clienti e fiscale, occupandosi tra le altre cose di direzione e coordinamento delle entrate aziendali afferenti il ciclo attivo aziendale e di gestione, coordinamento e supporto alla direzione aziendale ed alle altre strutture in materia contabile e fiscale, con incarico anche di sostituzione di direttore del dipartimento economico.

Dal 1999 al 2000 ha ricoperto la carica di assessore al bilancio del comune di Piazza al Serchio e poi dal 2000 al 2006 è stato sindaco dello stesso comune.

“Nei prossimi giorni – evidenzia la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – nomineremo Fabio Costa come nuovo responsabile della Zona distretto della Valle del Serchio. Si tratta di un dirigente con importanti competenze nell’ambito del settore contabile ma che vanta anche una significativa esperienza come amministratore di un comune di quel territorio. Verrà supportato per gli aspetti sanitari da personale medico dedicato che stiamo individuando, anche per rispondere alle giuste richieste dei sindaci. E’ la conferma della nostra volontà di individuare professionisti di valore, lavorando d’intesa proprio con la Conferenza dei sindaci. Ne approfitto per augurare buon lavoro al dottor Costa, che assumerà il nuovo ruolo nelle prossime settimane”.

“Esprimo soddisfazione per questa intesa raggiunta – sottolinea la presidente della Conferenza dei Sindaci della Valle del Serchio Caterina Campani – che va a coprire un ruolo fondamentale per la gestione della sanità territoriale, che era rimasto scoperto dopo il pensionamento del dottor Franco Chierici. Il dottor Costa rappresenta sicuramente una figura di valore, in grado di compiere le necessarie scelte strategiche, economiche ed organizzative, insieme alla componente medica distrettuale. Anche da parte mia i migliori auguri di buon lavoro al nuovo responsabile designato per la Zona distretto”.

