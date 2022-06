Fabio Barsanti: chiusura della campagna con Gianluigi Paragone venerdì sera al Caffè delle Mura

Fabio Barsanti concluderà la campagna elettorale in piazzale Vittorio Emanuele, di fronte al Caffè delle Mura. L’appuntamento è per venerdì 10 giugno dalle ore 21:00. Con lui sul palco, oltre ai candidati delle liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone, salirà proprio il leader nazionale di Italexit.

Gianluigi Paragone, già venuto a Lucca in sostegno di Fabio Barsanti il 10 maggio scorso, torna quindi in città per concludere la campagna elettorale. Insieme a lui il presidente nazionale dell’associazione dei ristoratori M.I.O. Italia Paolo Bianchini e il senatore William De Vecchis.

“È una campagna elettorale esaltante – commenta Barsanti – che segna un passaggio fondamentale per la città. La politica del fare, del coraggio e della trasparenza si misura alle urne con un programma chiaro e alternativo al sistema che ha governato Lucca negli ultimi dieci anni”.

“Invito tutti i nostri simpatizzanti all’evento di venerdì, per chiudere insieme la campagna per il primo turno, con l’auspicio però di continuare insieme il cammino fino al ballottaggio. Venerdì sarà un momento di festa ma sempre di valore politico. Dovremo rimanere concentrati fino al voto di domenica – conclude Barsanti – e poi allo spoglio di lunedì. Ogni voto deve essere ancora espresso e poi difeso al seggio”.