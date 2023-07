Fabbriche di Vergemoli, masso di 30 tonnellate cade sulla strada per Fornovolasco

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Il distaccamento fortunatamente non ha provocato feriti; la strada è stata chiusa

fonte noitv

Un masso di oltre 30 tonnellate si è distaccato nella sponda a monte della strada comunale per Fornovolasco nel comune di Fabbriche di Vergemoli, transitando da Gallicano di poco oltre la località di Chieva, il masso, cadendo si spezzato in più parti causando nella strada una buca profonda 50 cm. La parte più grande che vediamo in questa foto ha proseguito la sua corsa fermandosi nel vicino torrente, altri pezzi del masso si sono fermati sull’asfalto mentre altri hanno sbattuto contro il muro spezzandolo come un grissino, fortunatamente in quel momento non transitava nessuno altrimenti sarebbe stata una tragedia, il sindaco Giannini ha immediatamente chiuso la strada con la consapevolezza del delicato momento turistico. E’ giusto sottolineare che per raggiungere la grotta del vento c’è un percorso alternativo che non è molto più lungo di quello tradizionale anche se a Fornovolasco ci sono altre attività turistiche.