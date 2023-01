Fabbriche di Vergemoli – Lavori all’acquedotto, a Fabbriche di Vallico..

– giovedì 12 gennaio, saranno effettuati alcuni lavori di sostituzione del tratto di rete idrica dell’acquedotto che serve Fabbriche Di Vallico e in particolare le località di Campaccio e Cornali, via Giuseppe D’Alessandro e le zone limitrofe del Comune di Fabbriche Di Vergemoli.

– Pertanto dalle 13 alle 17 o comunque fino al termine dei lavori, si potranno verificare in queste zone momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile e abbassamenti della pressione di rete, per un totale di circa 10 utenti interessati.

– Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. Gaia si scusa per il disagio.