Fabbriche di Vallico festeggia la giornata della gentilezza con un’iniziativa dedicata ai più piccoli

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Il sindaco Michele Giannini ha consegnato un attestato e delle simboliche chiavi del paese ai nuovi nati del 2021 e 2022 e nuovi residenti, in tutto 12 bambini.

La Giornata Nazionale della Gentilezza è un momento importante per l’accoglienza “istituzionale” nella comunità dei nuovi nati, con lo scopo di alimentare il senso di appartenenza ad una comunità. A Fabbriche di Vallico, presso le scuole dell’infanzia e primaria in Località Isola, il comune di Fabbriche di Vergemoli, con il particolare impegno di Julia Graziani, e la scuola hanno fatto molto di più, estendendo l’omaggio, in questo comune che è piccolo ma sempre più multi etnico, anche ai nuovi residenti. In una bella mattinata di sole, il sindaco Michele Giannini, insieme alla dirigente scolastica Alessandra Mancuso, alla presenza di insegnanti e famiglie, ha consegnato un attestato e delle simboliche chiavi del paese i nuovi nati del 2021 e 2022 ed i nuovi residenti, in tutto 12 bambini. La cerimonia è stata anche l’occasione giusta per riflettere anche sul significato di gentilezza. Il comune ha anche scelto una speciale “pratica della gentilezza”: ad ogni nuovo nato il ponte Colandi si illuminerà di rosa o di azzurro.