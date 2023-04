Fa finta di scivolare da una roccia e spinge giù la moglie incinta uccidendola

Sembra la trama di “È ricca, la sposo e l’ammazzo” dove un irresistibile Walter Matthau Enrichetta Lowell: una ingenua insegnante di botanica, con un ingente patrimonio, e che corrisponde perfettamente alla vittima che sta cercando per poi continuare a fare la bella vita dello scapolo.

Anche nel film il grandissimo comico organizza un delitto per far cadere e affogare la moglie in un fiume.

Il 29enne Kashif Anwar, invece, è stato giudicato colpevole da veri giudici di Edimburgo per l’omicidio di Fawziyah Javed, 31 anni, la donna, la moglie, che al momento della morte era in attesa del suo secondo figlio, che ha formulato accuse precise, contro il compagno poco prima di morire, precipitata giù da una scogliera a piombo su una grande collina della capitale della Scozia.

Infatti lui avrebbe ucciso la compagna, incinta del secondo figlio, spingendola giù da una scogliera durante una gita ad Edimburgo. Kashif Anwar, 29 anni, è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di Fawziyah Javed, 31 anni, che in quel momento era in attesa del loro secondo figlio. Il tutto è avvenuto lo scorso settembre 2021 nei pressi del Parco di Holyrood, sullo sperone roccioso di Arthur’s Seat. La donna si trovava in vacanza con il compagno e mentre si accingeva a scattare alcune foto, è precipitata nel vuoto.

La 31enne è stata subito soccorsa da medici e forze dell’ordine. Ai poliziotti, la donna avrebbe rivelato poco prima di morire di essere stata spinta dal marito. Anwar, invece, ha affermato di essere scivolato e di aver urtato la moglie, facendola cadere per errore dalla roccia. Per i giudici di Edimburgo, invece, il 29enne avrebbe premeditato il delitto e dopo l’omicidio: “non ha mostrato alcun rimorso”.

Il giovane aveva incontrato la compagna verso la fine del 2019, quando la donna si era presentata nel suo negozio di ottica per aiutare la madre a comprare dei nuovi occhiali. I due avevano iniziato a frequentarsi e dopo aver interrotto i rapporti per alcuni mesi, avevano ripreso improvvisamente la relazione fino al matrimonio nel mese di dicembre 2020.

Poco dopo le nozze, la 31enne aveva iniziato a definirsi “preoccupata” per il comportamento del marito, dimostratosi spesso violento e oppressivo. La donna aveva anche riferito alla madre di voler lasciare il 29enne dopo la vacanza ad Edimburgo per garantire al secondo figlio che stava per nascere una vita serena. Durante la gita, però, Fawziyah Javed è morta cadendo dalla scogliera.

Il 29enne ha dichiarato davanti ai giudici di essere stato all’oscuro della volontà della moglie per tutto il viaggio e di aver scelto di visitare Arthur’s Seat solo per farle una sorpresa. La caduta dalla scogliera, secondo quanto da lui affermato, sarebbe stata un incidente: “Stavamo scattando una foto, io sono scivolato e lei ha messo il piede in fallo – ha sottolineato davanti ai giudici -. Ho provato a salvarla, ma era già troppo tardi”.

Sembra proprio identico al racconto di Walther Matthau.

A smentire questa versione dei fatti, la donna che per prima ha allertato le forze dell’ordine dopo la caduta: “Mi ha chiesto di non far avvicinare suo marito perché era stato lui a spingerla” ha affermato davanti ai magistrati Daniyah Rafique, poi ascoltata anche in sede di indagine. Ancora in grado di rispondere alle domande, la 31enne avrebbe detto poco prima di morire alla polizia di indagare sul 29enne che era con lei.