Ezio Marcucci confermato presidente delle Giurie del Carnevale

Lo storico e ricercatore versiliese Ezio Marcucci è stato confermato alla presidenza delle giurie dei concorsi in cui si articolerà il Carnevale Pietrasantino 2024.

A ratificarlo, nell’ultima seduta, la giunta guidata dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti: “Nei quattro anni appena trascorsi, con Ezio abbiamo lavorato molto bene – ha sottolineato Andrea Cosci, assessore alle tradizioni popolari – apprezzando in più occasioni la sua passione, la profonda conoscenza della nostra terra e la capacità di gestire un ruolo che è, di per sé, scomodo: non solo in quanto implica l’atto del giudicare ma anche per la selezione certosina e complessa di cui il presidente si fa carico, nella scelta di componenti di qualità per le varie giurie, in modo da assicurare a tutte le manifestazioni valutazioni eque e competenti”.

L’incarico di Marcucci, che l’amministrazione comunale ringrazia per la disponibilità e l’impegno, sarà a titolo gratuito e riguarderà tutte le manifestazioni carnevalesche meno il Torneo di calcio delle contrade.

Varato dalla giunta anche il contributo economico del Comune per sostenere l’attività delle contrade: per l’importo complessivo di 25 mila euro, invariato rispetto allo scorso anno, l’ufficio tradizioni popolari e la ragioneria comunale hanno già disposto l’impegno di spesa e procederanno a breve con l’erogazione delle risorse nelle quote e modalità previste.