Ex professoressa trovata morta in casa della figlia in stato di shock: s’indaga per omicidio

È per ora un giallo il caso della donna trovata morta in una villa a Grosseto, la figlia in stato di shock: si indaga per omicidio.

Sul corpo della 76enne Giuseppina De Francesco, ex professoressa, sono evidenti lividi e ferite: gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi suoi spostamenti.

L’anziana è morta, o meglio: è stata uccisa, a casa della figlia, portata in ospedale in stato di shock, e gli inquirenti non hanno dubbi: si tratta di omicidio. È un caso di «morte violenta», ha detto il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna ai cronisti fuori dall’abitazione. Sul corpo della 76 enne sono stati trovati tagli, ferite e lividi, segno di una colluttazione o di un pestaggio. Questo è quello che emerge dai primi rilievi della scientifica, ai quali ora seguiranno esami più approfonditi e l’autopsia. L’omicidio si è consumato a Istia d’Ombrone, nel grossetano, nella villa dove la figlia della vittima, 50 anni, vive sola. La mamma abitava invece con il marito, notaio in pensione di 81 anni, in un appartamento in centro a Grosseto, dove la coppia – che ha anche un figlio di 52 anni – era tornata a vivere da circa un anno. I carabinieri stanno ora concentrando l’attenzione sugli ultimi spostamenti dell’anziana, cercando anche di mettersi in contatto con gli altri familiari. La figlia è ricoverata all’ospedale di Grosseto in stato di shock e avrebbe dei tagli superficiali sulle braccia.