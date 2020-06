Ex Manifattura Tabacchi di Lucca: non ipotecare il futuro della città

Italia Nostra, Legambiente e Rete dei Comitati: è un progetto che deve avere una visione unitaria

[12 Giugno 2020]

Qual è il progetto di finanza presentato all’Amministrazione Comunale sulla ex Manifattura? Questo avremmo voluto conoscere dall’Amministrazione nel consiglio comunale aperto, richiesto a gennaio dalle Associazioni, su un bene pubblico sottoposto a vincolo diretto della Soprintendenza.

Qual è il vantaggio per i cittadini nel cedere un bene immobile di significativo valore economico, la concessione di parcheggi ad uso pubblico e determinare la concentrazione degli stessi in capo ad un privato, perdendo i benefici economici che da essi ne derivano e condizionando i piani di mobilità della città?

In che occasione il Consiglio Comunale ha deliberato di concedere ad un privato un baluardo delle mura in concessione per 50 anni?

La ex Manifattura è un progetto che deve avere una visione unitaria con quello della ex caserma Lorenzini, gli ultimi contenitori pubblici strategici per l’accessibilità della città antica, in grado di equilibrarne lo spopolamento e promuoverne la vitalità.

Riteniamo che i prossimi appuntamenti in vista dell’adozione del Piano Operativo mettano al primo punto della discussione un ampio e partecipato dibattito, affinché la decisione risultante sia effettivamente condivisa e determinate.

Riteniamo non condivisibile ipotecare il futuro della città barattandolo con l’ipotesi di un parcheggio funzionale ad interessi privati.

