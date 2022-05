EX CASERMA DEI CC DI VIAREGGIO: “finalmente il Comune di Viareggio si fa carico della riqualificazione

Il presidente della Provincia Menesini attende di essere convocato per avviare l’iter di un progetto condiviso

“Finalmente il Comune di Viareggio ha deciso di farsi carico della riqualificazione dell’ex caserma dei Carabinieri all’incrocio tra via Mazzini e via Foscolo a Viareggio, come da anni chiede la Provincia di Lucca che è proprietaria dell’immobile”.

Lo afferma il presidente della Provincia Luca Menesini in merito al futuro dell’ex Caserma dei Carabinieri per la quale l’ente di Palazzo Ducale era stata obbligata ad auspicarne l’acquisto da parte del Comune di Viareggio a causa delle difficoltà riscontrate a collaborare su un progetto comune.

“Visto lo stato di abbandono dell’immobile, visto il cambio di destinazione d’uso del 2019, e la volontà da parte della Provincia di vendere l’edificio – aggiunge Menesini – la Provincia ha sempre sostenuto che non spettasse a Palazzo Ducale la riqualificazione dell’ex caserma e, oggi, il riconoscimento di questo punto da parte del Comune permette avviare un nuovo tentativo di sinergia fra enti nell’interesse della città di Viareggio e dei suoi abitanti”.

La Provincia – che vede positivamente un’eventuale utilizzo dell’immobile per progetti legati alla formazione professionale e alla nautica – attende quindi fiduciosa di essere convocata dal Comune di Viareggio ad un tavolo con gli altri soggetti, istituzionali e non, per decidere un obiettivo comune, una procedura e quindi l’iter amministrativo per la valorizzazione dell’ex Caserma chiusa ormai dal 2005.

“In questo nuovo contesto di ipotesi progettuale – conclude Menesini – il compito che spetta alla Provincia, come ho già comunicato al Consiglio provinciale, è quello di mettere l’immobile stesso a disposizione purché altri enti si facciano carico della ristrutturazione dell’edificio che la Provincia, dall’aprile 2021, ha messo in sicurezza nella parte esterna affidando successivamente un incarico professionale per l’elaborazione di un progetto di complessivo di messa in sicurezza e di recupero”.