EVENTO UNICO LA FESTA DELLE CONOSCENZE DOVE DA DULCINEA

Sabato 3 ottobre presso Ristorante Dulcinèa – Capannori sulla via pesciatina

EVENTO UNICO!!! ORGANIZZATO DA LUIS PALDI

la Prima serata delle Conoscenze, single da tutta la toscana a cena per fare nuove amicizie.

La cena si svolgerà nella bella sala panoramica al piano superiore del locale

Età consigliata 40+ (l età arriva fino a 55 / 60 circa di solito)

*Locale conforme con le vigenti norme del protocollo sicurezza Covid-19, sistemazione tavoli con il rispetto delle distanze con obbligo di presentarsi con la mascherina.

Arrivo previsto al locale; h 20:30 max h 20:45 (si prega la massima puntualità)

con verifica prenotazione e pagamento della serata ( € 25 )

Importante arrivare in orario cosi avete la possibilità di scegliere bene il vostro posto a cena

Abbigliamento: vieni elegante, farai sempre la tua bella figura!

Costo serata 25€ a persona

Menu di terra

a breve on line

N.B.

– Su richiesta sono possibili opzioni vegetariane. Avvisare al momento della prenotazione anche di eventuali allergie o intolleranze.

POSTI PER SINGLE

sarete voi a decidere il posto cercando di rispettare i posti da una parte delle tavolate donne di fronte gli uomini, per facilitare le conoscenze durante la serata.

MUSICA 70 80 90 selezione disco di Luis Paldi dj durante e dopo cena, obbligatorio rimanere ognuno al suo posto a tavola (in linea con le vigenti norme anticovid-19)

PER PRENOTARE LA CENA

prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi partecipanti e la parola “cena conoscenze 3 ottobre”

Se foste impossibilitati a partecipare per disdire farlo entro venerdi 2 ottobre h 16

La cena si svolgerà presso Dulcinèa via pesciatina 2/a Lunata Lucca

Per chi proviene da Nord (Versilia) uscita lucca est il locale si trova a 7km

Per chi arriva da Sud (Firenze) uscita Capannori il locale si trova a 7,6 km