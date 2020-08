EVENTO UNICO ALLE TERME DI SAN GIULIANO UNA SERATA PER SINGLE

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 19:00 ALLE 00:00 Single serata rilassante alle terme DI SAN GIULIANO PI

EVENTO UNICO!!

Una serata unica da ricordare!

Serata single dedicata al puro relax presso Bagni di Pisa di San Giuliano Terme con un percorso studiato ad hoc per trascorrere ore piacevoli e rilassanti che potrai condividere con nuove persone provenienti da tutta la toscana. Un modo nuovo ed originale di per una serata molto speciale!

Costo serata € 60+2,50 spese amministrative a persona

Arrivo previsto per le h 18:45 (si prega la massima puntualità)

Ci teniamo a ricordare che la serata è aperta a persona single con età gradita minimo da anni 40 a salire

Non garantiamo il numero paritario di uomini e donne visto la particolarità dell’evento.

Questo percorso serale si aprirà dalle 19.00 alle 20.00 con un APERITIVO (momento importante per fare le prime conoscenze) all’elegante Bar Shelley; vi verranno servite bevande, canapè, rustici, finger-food e frutta fresca (a disposizione piatti senza glutine).

A seguire verrete accompagnati agli spogliatoi, dove troverete il nostro kit spa con accappatoio, telo, ciabatte e cuffia e dalle 20.00 alle 24.00

potrete usufruire del :

Percorso Bioaquam;

Bagno di Minerva con idromassaggio;

Bagno di Mercurio, un rilassante galleggiamento in acqua salina;

Area umida con sauna e doccia emozionale;

Bagno Turco;

Piscine termali interna ed esterna;

Aree Relax

Per essere presenti alla serata è obbligatoria la prenotazione che verrà fatta con PayPal (carta di credito e/o carte prepagate) ed il pagamento anticipato di € 60 + € 2,50 spese aministrative) quindi € 62,50 a persona.

PARTECIPANTI

Non garantiamo la parità dei partecipanti uomini/donne

La serata prevede un minimo di 45 partecipanti (in caso contrario la serata non potrà essere organizzata e vi ristoneremo subito la cifra versata e comunque sarete avvertiti almeno entro mercoledi 14 ottobre 2020)

PRENOTAZIONE

La prenotazione a questa serata potrà avvenire solo a questi contatti

scrivere su whatsapp al 3496128128

o sms al 3665362233

nome e cognome partecipanti

una e-mail

la parola “serata single terme”

COME PAGARE

direttamente sulla tue e-mail ti arriva la facile procedura per pagare con la tua carta di credito classica o prepagata

DISDETTA PARTECIPAZIONE

E’ possibile disdire, quindi vi faremo avere la cifra versata, entro mercoledi 14 ottobre 2020)

Una serata davvero unica e particolare pensata su misura per voi dove c’è tutto per stare bene, ambienti eleganti e raffinati, completo relax, e soprattutto la particolarità che saranno presenti persone come voi pronte a fare nuove conoscenze.

La serata si svolgerà presso:

Bagni di Pisa Largo Shelley 18

56017 San Giuliano Terme (PI)