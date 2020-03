Evento unico…A Grande richiesta…la Notte dei Cinquantenni!!

dopo il grande successo della 1a serata…sabato 7 marzo

Ingresso 25€ a persona

Serata aperta a donne e uomini dai 50anni compiuti fino a 59 per una serata divertente e coinvolgente con cena e disco

Non sono consentiti ingressi dopo cena.

Arrivo previsto h 20:30 / max h 20:45 (si richiede puntualità)

Ingresso con verifica iscrizione alla serata e pagamento

Una cena davvero molto originale, infatti troverai con te a cena i 50enni di questo millennio, saranno seduti con te uomini e donne dai 50 ai 59 anni compiuti!

Posti a sedere: faremo tavolate a gruppi in base alle prenotazioni

Cena servita al tavolo

antipasto primo secondo dolce acqua vino caffè (liquori esclusi)

eventuali esigenze sul menu comunicarlo al momento della prenotazione

Dopo cena divertimento con la migliore selezione disco 70 80 90 di Luis Paldi dj

Iscrivi subito alla serata con:

whatsapp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi quanti siete, i nomi e la parola “cena 50enni”

oppure sopra sul pannello PRENOTA UN POSTO

Importante se per qualsiasi motivo non potrai essere presente, ti preghiamo di avvertire con largo anticipo

La serata si svolgerà presso la:

Cantina di Bacco via sottomonte 104 c Guamo Lucca a 3km da uscita Lucca est

